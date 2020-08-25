Россияне рассказали, как относятся к путешествиям в одиночку

Россияне рассказали, как относятся к одиночным путешествиям. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса OneTwoTrip.

Опрос был проведен среди трех тысяч пользователей сервиса. Выяснилось, что 70% не любят проводить отпуск без своего партнера.

62% опрошенных признались, что хотя бы один раз путешествовали одни, и 50% их них это понравилось.

Чуть больше половины (54%) респондентов, состоящих в отношениях, рассказали, что проводят в отпуске все время вместе, а 46% заявили, что стараются в совместной поездке отдыхать друг от друга и проводить время порознь.

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