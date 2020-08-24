73-летний житель Свердловской области пять лет подряд сдавал ЕГЭ

73-летний житель Свердловской области в текущем году сдал ЕГЭ в четвертый или пятый раз. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики региона Татьяну Умнову.

Отмечается, что в этом году пенсионер выбрал обществознание.

Всего в 2020 году ЕГЭ в Свердловской области сдавали более 17 тыс. человек, в том числе более 100 жителей других областей, которым пришлось остаться в регионе из-за коронавируса.

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