В Индонезии умершая девочка ожила во время своих похорон

Двенадцатилетняя жительница Индонезии вдруг ожила во время подготовки родственников к похоронам. Об этом сообщает портал Daily Star.

Отмечается, что 18 августа ребенка госпитализировали из-за осложнений, связанных с хроническим диабетом. В тот же день врачи констатировали смерть девочки, а ее родные начали готовить тело к погребению.

Как сообщили очевидцы, во время омовения «умершая» жительница открыла глаза, температура ее тела повысилась, а сердце вновь забилось. Несмотря на усилия прибывших медиков, она все же скончалась спустя час после «воскрешения».

Издание подчеркивает, что подобное могло произойти из-за «синдрома Лазаря». У людей, умерших от сердечного приступа, может спонтанно возобновиться кровообращение, вследствие чего восстанавливаются дыхание и сердцебиение.

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