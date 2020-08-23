Два бойца спецназа были ранены во время перестрелки с боевиками в Ингушетии

Два бойца спецназа получили ранения в ходе перестрелки с боевиками в Ингушетии. Об этом сообщили «Интерфаксу» в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

«Двое сотрудников спецназа получили ранение. Им оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавших среди гражданского населения нет», — заявили в НАК.

Ранее в Ингушетии в ходе контртеррористической операции были нейтрализованы двое боевиков. Сообщалось, что уничтоженные боевики оказались сторонниками террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

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