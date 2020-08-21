Патриарх Кирилл призвал христиан готовиться к собственному концу света

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что людям стоит задумываться не только о вселенском конце света, в который верят христиане, но и о собственном – смерти. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Он объяснил значение отрывка из Евангелия по Матфея: «И померкнут солнце и луна, и звезды спадут с неба, и тогда явится сын человеческий, грядущий на облаке во славе своей».

«Речь идет о конце человеческой истории, о втором страшном и славном пришествии Господа и Спасителя… Мы точно знаем, что все так и произойдет, поэтому тема конца света очень затрагивает людей. Но ведь куда ближе к нам не тот космический конец вселенной, а наш собственный конец света», — сказал патриарх.

Он добавил, что вопрос о своей смерти для христианина очень актуален.

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