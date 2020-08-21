Минюст США вновь потребует смертной казни Царнаева
Министерство юстиции США будет вновь пытаться добиться смертной казни одного из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохара Царнаева, заявил генеральный прокурор страны Уильям Барр в интервью агентству Associated Press.
Американский минюст намерен подать апелляцию на решение суда об отмене смертного приговора Царнаеву, рассказал Барр. По его словам, министерство передаст дело в Верховный суд США.
Ранее апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне, Джохару Царнаеву, дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
15 апреля 2013 года в ходе Бостонского марафона произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и более 260 пострадали. Тамерлан Царнаев был убит полицейскими, его брат Джохар был впоследствии задержан.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трамп требует приговорить Царнаева к смертной казни
— «Это нелепо»: в США не смогли казнить Царнаева
— Суд в США отменил смертный приговор организатору Бостонского теракта