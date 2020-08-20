Жителям Донбасса разрешили пересекать абхазо-российскую границу

Граждане самопровозглашенных ЛНР и ДНР могут без ограничений переходить абхазо-российскую границу по реке Псоу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минтуризма Абхазии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией. Все ограничения для ее граждан на въезд в страну сняты. Власти Абхазии также сняли все ограничения на пересечение границы.

«Граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также граждане Украины, имеющие прописку в этих республиках, могут свободно, без каких-либо ограничений въезжать в Абхазию и возвращаться обратно в РФ. Справка об отсутствии коронавируса при этом не требуется», — говорится в сообщении.

В апреле 2014 году украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале того же года. Между сторонами конфликта до сих пор продолжаются перестрелки, несмотря на подписанные соглашения о перемирии.

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