Премьер Белоруссии: на предприятиях бастуют лишь несколько сотен рабочих

На утро 20 августа лишь несколько сотен из 650 тыс. рабочих крупных белорусских предприятий участвовали в забастовках. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, передает ТАСС.

«Трудовые коллективы не горят желанием бастовать», — заявил он. «Правительство сейчас отслеживает ситуацию на крупных промышленных предприятиях. Всего на них работают около 650 тыс. человек, но, по последней информации, не приступили к работе или не выполняют свои обязанности всего лишь около 360 человек», — продолжил Головченко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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