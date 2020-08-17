Под Парижем зафиксировали массовый мор лебедей

Французские специалисты пытаются выяснить причину массового мора лебедей в Булонском лесу в окрестностях столицы, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на слова главы ветеринарной службы спасателей Парижа Доминика Гранжана.

«Это очень похоже на случаи ботулизма. Такая ситуация уже встречалась в парижском регионе», — сказал Гранжан.

По его словам, первую мертвую птицу обнаружили в Булонском лесу 29 июня. С этого момента погибли более десятка лебедей.

В настоящее время эксперты занимаются патологоанатомической экспертизой павших птиц.

По еще одной версии, причиной гибели лебедей могла стать аномальная жара.

Ботулизм — заболевание нервной системы, которое вызывается нейротоксинами от жизнедеятельности опасных бактерий в некоторых водоемах.