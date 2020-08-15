Союз журналистов Белоруссии подтвердил решение техперсонала Белтелерадио бастовать

Глава белорусского союза журналистов подтвердил намерение техперсонала Белтелерадиокомпании бастовать. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что данное решение не будет грозить перебоями с вещанием.

Новость дополняется.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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