Глава МВД Белоруссии призвал журналистов «не лезть в пекло»

Глава министерства внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что выступает против насилия над представителями СМИ. Соответствующее заявление он сделал в эфире белорусского телеканала ОНТ.

Он отметил, что также поддерживает цивилизованную работу журналистов.

«Но это не означает, что нужно залезть между двумя сторонами и подставляться. Не лезьте в самое пекло!» — подчеркнул Караев.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

За три дня протестов, по данным правозащитников, произведено более 1 500 произвольных задержаний, более 600 человек получили административные аресты и штрафы, заведен ряд уголовных дел.

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