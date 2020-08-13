Белорусские спецназовцы выбрасывают форму

Несколько человек, заявляющих, что служили в белорусском спецназе, опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи того, как выбрасывают свою форму в мусорные баки на фоне массовых протестов в стране.

Одна из записей опубликована на странице Евгения Новицкого из Логойска. Мужчина заявляет, что давал присягу своему народу и не может гордиться тем, где служил. После этого он выбрасывает форму.

Еще одно видео выложил на свою страницу Артем Белинович. На кадрах видно, как мужчина бросает в мусорный бак берет. Он отмечает, что в Белоруссии больше нет «братства спецназа».

После президентских выборов в Белоруссии начались массовые акции протеста из-за несогласия с их результатами, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

В Минск были введены части ОМОНа, внутренних войск и других силовых структур. Для подавления протестов они применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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