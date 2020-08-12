Силовики открыли огонь из помповых ружей по людям на балконах в Минске

Экипаж ГАИ и два тонированных автобуса заехали на тротуар на проспекте Дзержинского и открыли огонь из помповых ружей по людям на балконах, которые поддерживали протестующих. Об этом пишет Onliner со ссылкой на очевидцев.

По их словам, люди стояли на общих балконах домов по проспекту Дзержинского и подсказывали тем, кто перекрывал движение. Спустя некоторое время появились силовики, которые выбежали из машин и направили ружья на балконы.

«Были слышны выстрелы», — цитирует очевидцев издание.

Протестующие требуют пересчета итогов голосования, освобождения политических заключенных и отставки президента страны Александра Лукашенко. За три дня протестов были задержаны более шести тысяч человек, в том числе десятки журналистов.

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