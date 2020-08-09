В заповеднике Нигера убиты шесть французских туристов
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Шесть французских туристов были убиты вооруженными людьми на юго-западе Нигера, передает Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.
Атака произошла в районе Куре, где расположен заповедник с последними западно-африканскими жирафами.
Губернатор регион Тиллабери Тиджани Ибрагим Катиелла рассказал, что в результате погибли восемь человек: двое жителей Нигера — гид и шофер, и шестеро французов — туристы.
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