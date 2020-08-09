Армия Ливана вытеснила протестующих из зданий двух министерств в Бейруте

Армия Ливана вытеснила демонстрантов из здания министерств экономики и энергетики в Бейруте. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на телеканал «Аль-Арабия аль-Хадас».

«Армия Ливана освободила здания министерств иностранных дел, экономики и энергетики от протестующих», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, сейчас на улицах Бейрута вернулось относительное спокойствие.

Ранее сообщалось, что в ходе массовой антиправительственной демонстрации в столице Ливана начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты заняли здание МИД Ливана, но позже их вытеснили военные.

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