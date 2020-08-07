В Москве массово «заминировали» роддома и «Ашаны»
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В экстренных службах рассказали о поступавших сообщениях о минировании московских родильных домов и магазинов сети «Ашан», передает РИА «Новости».
Так, проверки по угрозе минирования завершились к 20.25 по мск.
Собеседник агентства отметил, что угроза оказалась ложной.
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