ВОЗ обсуждает преквалификацию российской вакцины против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения проводит обсуждение с органами здравоохранения РФ по поводу предварительной квалификации разработанной институтом им. Гамалеи вакцины против коронавируса.

Об этом сообщила в пятницу РИА «Новости» представитель ВОЗ Катарина де Кат.

Она напомнила о «выдающейся традиции» создания вакцинных препаратов в РФ, упомянув вакцины от желтой лихорадки, полиомиелита и оспы.

Целью преквалификации со стороны ВОЗ является предоставление международным организациям возможности выбора среди широкого ассортимента качественных лекарств для массовых закупок.

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