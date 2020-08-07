ВОЗ обсуждает преквалификацию российской вакцины против COVID-19
Всемирная организация здравоохранения проводит обсуждение с органами здравоохранения РФ по поводу предварительной квалификации разработанной институтом им. Гамалеи вакцины против коронавируса.
Об этом сообщила в пятницу РИА «Новости» представитель ВОЗ Катарина де Кат.
Она напомнила о «выдающейся традиции» создания вакцинных препаратов в РФ, упомянув вакцины от желтой лихорадки, полиомиелита и оспы.
Целью преквалификации со стороны ВОЗ является предоставление международным организациям возможности выбора среди широкого ассортимента качественных лекарств для массовых закупок.
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