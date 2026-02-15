Найден неожиданный способ защиты от рака тела матки

Добавление агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (таких как Оземпик) к гормональной терапии прогестинами значительно снижает риск рака эндометрия. К такому выводу пришли ученые из Центра медицинских наук Техасского технологического университета в Эль-Пасо. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Рак эндометрия — наиболее распространенный гинекологический рак в развитых странах. Прогестины применяются для лечения предраковых изменений слизистой матки и аномальных кровотечений, однако они не устраняют метаболические факторы риска — гипергликемию и инсулинорезистентность, которые могут способствовать опухолевому процессу.

Исследователи провели ретроспективный анализ данных базы TriNetX, включающей обезличенные электронные медкарты. В выборку вошли 444 820 женщин старше 18 лет с утолщением эндометрия или другими доброкачественными заболеваниями матки, получавших прогестины. Участниц разделили на группы в зависимости от приема агонистов ГПП-1, метформина или их комбинации.

Выяснилось, что у женщин, получавших агонисты ГПП-1 вместе с прогестинами, риск развития рака эндометрия был на 66% ниже по сравнению с пациентками на монотерапии прогестинами. Комбинация оказалась эффективнее схемы с метформином. Тройная терапия (агонисты ГПП-1, метформин и прогестины) снижала риск на 63% по сравнению с двойной схемой и на 56% — по сравнению с одними прогестинами.

Кроме того, комбинированное лечение ассоциировалось со снижением необходимости в гистерэктомии. Через два года риск хирургического удаления матки у пациенток, получавших агонисты ГПП-1 вместе с прогестинами, был на 53% ниже. Спустя пять лет показатель оставался на 41% ниже по сравнению с группой, принимавшей только гормональную терапию.

Авторы отмечают, что полученные данные основаны на ретроспективном анализе медицинских записей, поэтому не позволяют напрямую доказать причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на потенциальную пользу воздействия на метаболические нарушения — в частности, инсулинорезистентность и повышенный уровень глюкозы — как дополнительной стратегии профилактики рака эндометрия у женщин из группы риска.

