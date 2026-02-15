Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Наука

Найден неожиданный способ защиты от рака тела матки

JAMA: гормональная терапия и Оземпик снижают риск рака тела матки на 66%
Shutterstock

Добавление агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (таких как Оземпик) к гормональной терапии прогестинами значительно снижает риск рака эндометрия. К такому выводу пришли ученые из Центра медицинских наук Техасского технологического университета в Эль-Пасо. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Рак эндометрия — наиболее распространенный гинекологический рак в развитых странах. Прогестины применяются для лечения предраковых изменений слизистой матки и аномальных кровотечений, однако они не устраняют метаболические факторы риска — гипергликемию и инсулинорезистентность, которые могут способствовать опухолевому процессу.

Исследователи провели ретроспективный анализ данных базы TriNetX, включающей обезличенные электронные медкарты. В выборку вошли 444 820 женщин старше 18 лет с утолщением эндометрия или другими доброкачественными заболеваниями матки, получавших прогестины. Участниц разделили на группы в зависимости от приема агонистов ГПП-1, метформина или их комбинации.

Выяснилось, что у женщин, получавших агонисты ГПП-1 вместе с прогестинами, риск развития рака эндометрия был на 66% ниже по сравнению с пациентками на монотерапии прогестинами. Комбинация оказалась эффективнее схемы с метформином. Тройная терапия (агонисты ГПП-1, метформин и прогестины) снижала риск на 63% по сравнению с двойной схемой и на 56% — по сравнению с одними прогестинами.

Кроме того, комбинированное лечение ассоциировалось со снижением необходимости в гистерэктомии. Через два года риск хирургического удаления матки у пациенток, получавших агонисты ГПП-1 вместе с прогестинами, был на 53% ниже. Спустя пять лет показатель оставался на 41% ниже по сравнению с группой, принимавшей только гормональную терапию.

Авторы отмечают, что полученные данные основаны на ретроспективном анализе медицинских записей, поэтому не позволяют напрямую доказать причинно-следственную связь. Тем не менее результаты указывают на потенциальную пользу воздействия на метаболические нарушения — в частности, инсулинорезистентность и повышенный уровень глюкозы — как дополнительной стратегии профилактики рака эндометрия у женщин из группы риска.

Ранее витамин B3 оказался полезен в лечении опасной опухоли мозга.
 
Теперь вы знаете
Всевластный Папа и чистилище: чем католицизм отличается от православия. Объясняем простыми словами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!