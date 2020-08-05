Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

В российской столице скончались еще 11 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.

Общее число летальных исходов, таким образом, возросло до 4 534.

Всем скончавшимся был поставлен диагноз пневмония. Ранее они получили положительный результат анализов на коронавирус.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 18 млн, за все время от коронавируса умерли более 700 тыс. человек.

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