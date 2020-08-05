ВОЗ: коронавирусом за сутки заразились более 200 тысяч человек на планете

Число заражений коронавирусом возросло более чем на 206 тыс, погибли свыше 5 тыс. пациентов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

По данным организации, к настоящему времени коронавирус был подтвержден у 18 354 342 человек в мире. Жертвами пандемии стали 696 147 человек, в том числе 5 116 — за последние сутки.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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