Адвокат заявил, что следствие не задавало Сафронову вопросов по существу дела

Следователи ФСБ не задали советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову ни одного вопроса по существу дела в ходе первого и единственного допроса, сообщает ТАСС со ссылкой на слова его адвоката Ивана Павлова.

«Они задавали только установочные вопросы: место работы, жительства и так далее. Ни одного вопроса по существу дела Сафронову задано не было. Более того, новых допросов моего подзащитного также не было, нас не уведомляют и о новых следственных действиях с его участием. По сути человек сидит в Лефортово просто так», — сказал адвокат.

Ранее ФСБ отказалась сообщать защитникам Сафронова суть обвинений по его уголовному делу. Следствие не раскрыло адвокатам подробности предполагаемой вербовки экс-журналиста за рубежом, а также обстоятельства якобы передачи иностранным спецслужбам государственной тайны.

Сафронов был арестован 7 июля на два месяца по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Он был уволен после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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