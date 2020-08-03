Мантуров назвал сроки серийного выпуска вакцины от COVID-19 в России
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что серийный выпуск вакцины от коронавируса может начаться уже в сентябре, передает ТАСС.
По словам министра, выпускать планируют препарат, разработанный центром им. Гамалеи. Для производства рассчитывают задействовать три площадки во Владимирской, Ярославской и Московской областях — это «Генериум», «Р-Фарм» и «Биннофарм».
Мантуров выразил надежду, что производство начнется в сентябре. По его словам, предприятия готовятся к выпуску препарата, в частности, докупают оборудование.
На начальном этапе, как отметил министр, будет производиться несколько тысяч доз вакцин в месяц, а к началу следующего года компании увеличат выпуск до нескольких миллионов.
Ранее стало известно, что Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» планирует запустить производство вакцины от коронавируса в ноябре.
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