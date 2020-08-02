Врач рассказал о вреде использования «школьных» санитайзеров

Педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус в интервью радио Sputnik объяснил, какой вред могут нанести «школьные» санитайзеры.

Как было известно ранее, использование санитайзеров и антисептиков в российских школах в нынешнем году будет обязательным.

По словам специалиста, слишком частое применение первого средства будет приводить к высушиванию кожи рук у учеников.

«У старших школьников кожа рук схожа с взрослой. У детей до пяти лет кожа более чувствительная. Она будет больше сохнуть от использования санитайзеров. Кожа будет быстрее терять влагу», — сказал Продеус.

По его словам, у первоклассников ситуация будет различная, так как «у части таких детей кожа вполне нормальная», поскольку «дети взрослеют по-разному».

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 670 тысяч человек.

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