Суд в США отменил смертный приговор организатору Бостонского теракта

Апелляционный суд отменил смертный приговор одному из организаторов теракта на Бостонском марафоне Джохару Царнаеву, сообщает Reuters.

Дело передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора, говорится в решении суда.

15 апреля 2013 года в ходе Бостонского марафона произошел взрыв, в результате которого погибли три человека и более 260 пострадали. Тамерлан Царнаев был убит полицейскими, его брат Джохар был впоследствии задержан.

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