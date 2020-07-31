Организатора перевозки по делу о ДТП в Крыму задержали

Следственный комитет России сообщил о задержании организатора перевозки по делу о ДТП в Крыму, жертвами которого стали девять человек. Об этом говорится на сайте регионального СК.

Как сказано в заявлении, организатором были нарушены правила безопасности, что повлекло за собой трагедию.

Там также говорится, что задержание прошло в рамках статьи 91 УК России.

ДТП произошло рано утром в пятницу, 31 июля. В результате столкновения автомобилей на трассе «Таврида» девять человек скончались и девять получили ранения, среди пострадавших оказалась беременная девушка 18 лет. По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем и врезался в едущий впереди грузовик. В Минтрансе Крыма заявили, что в микроавтобусе не было документов на перевозку пассажиров.

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