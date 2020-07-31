В Минздраве Подмосковья назвали топ-5 опасных растений региона

В Минздраве Московской области назвали пять самых опасных растений региона. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам главного внештатного педиатра Подмосковья Нисо Одинаевой, в число таких растений входят борщевик, волчье лыко, ландыш, белена и болиголов пятнистый.

«Зачастую дети пробуют жизнь на вкус в прямом смысле слова», — сказала Одинаева, отметив, что вышеперечисленными растениями легко отравиться. В частности, обычные ландыши способны остановить сердце.

Симптомами отравления являются бледность, тошнота, рвота, боли в животе, головные боли, головокружение и слабость. А в тяжелых случаях появляются аритмия, потеря ориентации и спутанность сознания, рассказала педиатр.

При наличии данных симптомов она посоветовала промыть желудок и незамедлительно обратиться к врачу.

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