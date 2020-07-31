В Оренбурге полиция разыскивает напавших на чиновника мэрии

В Оренбургской области сотрудники правоохранительных органов разыскивает напавших на чиновника мэрии Оренбурга, которого после нападения госпитализировали. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 30 июля, на улице Чкалова. Неизвестные напали на председателя комитета по управлению имуществом Дмитрия Цветкова.

В пресс-службе МВД отметили, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и место нахождения преступников.