Рэпер Obe 1 Kanobe рассказал о супруге расчлененного Энди Картрайта

Рэпер Obe 1 Kanobe (Никита Канобович) заявил, что погибший музыкант Энди Картрайт (Александр Юшко) очень любил свою супругу, а в их отношениях было «все замечательно», сообщает «360».

«Он был очень приличный, пара у них была такая хорошая», — сказал Канобович.

По словам музыканта, он познакомился с женой погибшего после одного из рэп-баттлов. Она показалась ему очень открытым и приятным человеком.

Obe 1 Kanobe добавил, что Картрайт не был очень известен широкому кругу слушателей, а скорее популярен у «андеграунта». Проблем с наркотиками у него раньше на наблюдалось.

Ранее по подозрению в причастности к убийству и расчленению Александра Юшко была задержана его жена. Она объяснила правоохранителям, что супруг якобы скончался от передозировки, и она решила избавиться от тела, чтобы спасти его репутацию.

Также в СМИ появлялась информация о том, что к расчленению могла быть причастна теща рэпера. О смерти Энди Картрайта стало известно 30 июля, когда полицейские нашли в его квартире несколько пакетов с частями тела погибшего.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Следствие возбудило уголовное дело об убийстве рэпера Энди Картрайта

— В расчленении рэпера Энди Картрайта оказалась замешана его теща

— В крови расчлененного рэпера Энди Картрайта не нашли следов наркотиков