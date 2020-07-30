МЧС: возможны сбои в работе энергетики и транспорта в 10 регионах РФ
В МЧС России предупредили, что в четверг, 30 июля, на территории 10 регионов Северо-Кавказского и Сибирского федеральных округов может быть нарушена работа объектов энергетики и транспорта, передает РИА «Новости».
Причиной являются ливни, грозы с градом и порывами ветра до 25 м/с.
Вероятность возникновения нарушений работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, жизнеобеспечения населения и всех видов транспорта существует в Республике Алтай, Хакасии, Тыве, Красноярском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской Республиках, Северной Осетии-Алании и Ингушетии, сообщили в министерстве.
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