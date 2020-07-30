В Подмосковье задержаны подозреваемые в вымогательстве блогеры

Сотрудники полиции Московской области задержали видеоблогеров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о Яне Кателевском и Александре Дорогове. Они заподозрены в вымогательстве 1,5 млн рублей у сотрудника полиции.

Уточняется, что видеоблогеры требовали у полицейского эту сумму, а в противном случае собирались опубликовать в соцсетях информацию, порочащую его честь и достоинство.

Как отмечается, по данному факту заведено уголовное дело.