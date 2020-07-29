В Москве в среду ожидается до +29°С

В Москве в среду, 29 июля, ожидается жаркая погода, сообщает портал «Метеоновости».

По данным синоптиков, при переменной облачности местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.

Максимальная температура воздуха в Москве составит +27°С...+29°С, в Подмосковье — +25°С...+30°С.

Ветер юго-западного направления будет достигать 5-10 м/с, местами порывами до 12-14 м/с.

Атмосферное давление немного понизится, но останется в пределах привычных значений.

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