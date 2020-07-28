Минобрнауки назвало минимальные баллы ЕГЭ для поступления

Минобрнауки России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Минимальным порогом по русскому языку, литературе и географии предлагается установить 40 баллов, по математике, физике, биологии и химии — 39 баллов.

По обществознанию хотят установить порог в 45 баллов, по истории — 35, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44, по иностранным языкам — 30.

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