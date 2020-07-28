В Минске задержали фотокорреспондента ТАСС

ТАСС передает, что фотокорреспондент агентства в Минске Наталья Федосенко сообщила о своем задержании.

Отмечается, что сотрудники милиции задержали ее у здания Комитета госбезопасности, куда представители предвыборного штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико собирались передать ходатайство об изменении политику меры пресечения.

«Судя по всему, меня везут в Заводской или Партизанский РОВД. Рядом со мной журналисты Рейтер, телеканала «Белсат» и портала tut.by», — сказала Федосенко.

Как сообщалось, сейчас в СИЗО находится незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии, бывший председатель «БелГазпромбанка» Виктор Бабарико и его сын Эдуард. 24 июля ему изменили обвинение с дачи взятки на ее получение, что предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

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