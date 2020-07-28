Угроза взрыва в аэропорту Южно-Сахалинска не подтвердилась

Анонимное сообщение о минировании аэропорта Южно-Сахалинска оказалось недостоверным, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря авиапредприятия Марину Суетинову.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывное устройство на территории аэропорта, рассказала пресс-секретарь.

В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

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