Джокер был замечен катающимся на водных лыжах в Нью-Йорке

Джокер, суперзлодей комиксов DC, главный враг Бэтмена, был замечен катающимся на водных лыжах в проливе Ист-Ривер в Нью-Йорке, сообщает Fox News. Мужчина, одетый как главный злодей комиксов, с белым гримом на лице и широкой красной улыбкой, рассекал волны под Бруклинским мостом.

«Нью-Йорк — странное место, приятель. Я думаю, что я видел Джокера на воде сегодня», — написал один из свидетелей в своем аккаунте Twitter, прикрепив видео со злым гением на красном гидроцикле.

Поклонников удивило, что на манжетах его пурпурного сюртука была эмблема его заклятого врага — Бэтмена.

Это не первый раз, когда Джокера заметили на водных путях Нью-Йорка. Например, в августе прошлого года актриса Оливия Уайлд также заметила человека, одетого как суперзлодей, прорывающегося через Ист-Ривер.

Is that the Joker in nyc? pic.twitter.com/dNs7JdmBrX