Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку Фургала

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев впервые вышел к участникам акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала. Видеозапись опубликована на странице Дегтярева в Instagram.

Дегтярев заявил, что он был назначен врио губернатора, чтобы Хабаровский край «не скатился без власти». Он добавил, что переживает за судьбу Фургала, так как тот является его товарищем и однопартийцем.

Кроме того, по словам Дегтярева, партия ЛДПР оказывает Фургалу необходимую помощь.

Ранее президент России Владимир Путин отправил в отставку Фургала в связи с «утратой доверия». Врио главы Хабаровского края назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Он уже прибыл в регион для выполнения обязанностей в новой должности.

Фургал был задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Басманный суд арестовал чиновника на два месяца.

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