Волонтер признался в поджоге древнего собора в Нанте
Суд предъявил обвинения подозреваемому в поджоге старинного собора Святых Петра и Павла в Нанте. Об этом сообщает газета Ouest France.
Отмечается, что подозреваемый – 39-летний волонтер собора, выходец из Руанды. Сначала он отрицал факт поджога, но услышав доказательства, он сознался.
По словам мужчины, он поджег собор в трех местах – под большим органом, под малым органом и у электрощита. О мотивах его поступка неизвестно.
Адвокат подозреваемого уточнил, что его подопечный искренне раскаялся в случившемся.
Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере €150 тыс.
Ранее в рамках дела о пожаре в соборе волонтера уже задерживала полиция, однако после допроса он был отпущен.
Пожар начался утром 18 июля и длился около 10 часов.
Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одной из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери в Париже. Последний пожар в соборе произошел в 1972 году, причиной стал забытый рабочим паяльник. К сентябрю 2008 года после реставрационных работ был восстановлен средневековый облик западного фасада.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Мигрант под стражей: кого подозревают в поджоге собора в Нанте
— Власти Франции рассчитывают на реставрацию сгоревшего собора в Нанте в кратчайшие сроки
— В Нанте задержали мужчину по делу о пожаре в соборе Святых Петра и Павла