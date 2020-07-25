В Атлантическом океане сформировался первый за сезон ураган

В Атлантическом океане шторм «Ханна» усилился до урагана и стал первым в этом году, пишет Национальный центр США по предупреждению об ураганах (NHC).

Отмечается, что ветер движется со скоростью 120 км/ч, а скорость ветра достигает 14 км/ч. Сейчас ураган находится юго-восточнее города Корпус-Кристи в штате Техас в США.

В прибрежных районах Техаса объявили штормовое предупреждение. Ожидается, что стихийное явление обрушится на штат сегодня.

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