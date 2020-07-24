Станция «Новокузнецкая» московского метро вновь работает в обычном режиме
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Станция «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии московского метрополитена снова работает в обычном режиме. Об этом сообщила пресс-служба метро Москвы.
Отмечается, что поезда останавливаются для посадки и высадки пассажиров в обоих направлениях.
Ранее сообщалось, что поезда проезжают станцию метро «Новокузнецкая» без остановки. В 13.13 мск на ней был обнаружен подозрительный предмет.
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