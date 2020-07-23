Основателя самиздата «Батенька» Егора Мостовщикова обвинили в домогательствах

Основателя самиздата самиздата «Батенька, да вы трансформер» и медиаартели «Мамихлапинатана» Егора Мостовщикова обвиняют в сексуальных домогательствах. Расследование опубликовала журналистка Telegram-канала «Антиглянец» Татьяна Столяр.

В материале говорится об отношениях Мостовщикова со своими стажерками и коллегами.

Одна из героинь расследования рассказала, что Мостовщиков познакомился с ней на приемной комиссии в университет. Журналист предложил 18-летней девушки пройти стажировку в «Батеньке». Мостовщиков стал для начинающей журналистки наставником и приятелем, однако позже она начала получать от него SMS-сообщения сексуального характера.

Девушка призналась, что в дальнейшем их связывали отношения интимного характера, так как секс был «единственным способом коммуникации, который рассматривал Мостовщиков».

Кроме того, в материале приводится два случая харассмента со стороны главы самиздата. Так, он писал девушкам непристойные сообщения, просил прислать откровенные фото и трогал за ягодицы. Также с одной из сотрудниц Мостовщиков встречался.

Каких-либо комментариев со стороны Мостовщикова в ответ на обвинения пока не поступало.

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