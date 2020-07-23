Вирусолог перечислил причины быстрого создания вакцины от COVID-19

Замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал, почему российским ученым удалось так быстро создать вакцину против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание «Медуза».

Он сказал, что разработка препарата началась в феврале. Непосредственно на создание вакцины ушло всего 14 дней.

Кроме того, к моменту прихода COVID-19 в Россию исследователи уже три года работали над вакциной против вируса ближневосточного респираторного синдрома, который также является коронавирусом.

«Творческих мук не было. Копипейст в буквальном смысле», — отметил Логунов.

Ранее Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи успешно завершили клинические испытания вакцины против COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минобороны: первая отечественная вакцина от коронавируса готова

— Эпидемиолог Минздрава назвал сроки увеличения заболеваемости COVID-19