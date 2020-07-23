Названо число американцев, поддерживающих движение Black Lives Matter

Более половины жителей США поддерживают движение Black Lives Matter. Об этом говорится в опросе, проведенном Washington Post и ABC News.

Движение Black Lives Matter выступает за права темнокожего населения и против расизма.

Так, о поддержке движения заявили 63% опрошенных (94% темнокожих респондентов и 54% белых).

Кроме того, 69% американцев выразили мнение, что правосудие предвзято относится к темнокожим людям и представителям других меньшинств по сравнению с белым населением США.

За снос памятников конфедератам выступают 76% афроамериканцев, 60% выступили за переименование военных баз, названных в честь героев армии Конфедерации времен Гражданской войны. Также такие меры поддержали 38% и 36% белого населения.

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