Названо число американцев, поддерживающих движение Black Lives Matter
Более половины жителей США поддерживают движение Black Lives Matter. Об этом говорится в опросе, проведенном Washington Post и ABC News.
Движение Black Lives Matter выступает за права темнокожего населения и против расизма.
Так, о поддержке движения заявили 63% опрошенных (94% темнокожих респондентов и 54% белых).
Кроме того, 69% американцев выразили мнение, что правосудие предвзято относится к темнокожим людям и представителям других меньшинств по сравнению с белым населением США.
За снос памятников конфедератам выступают 76% афроамериканцев, 60% выступили за переименование военных баз, названных в честь героев армии Конфедерации времен Гражданской войны. Также такие меры поддержали 38% и 36% белого населения.
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