В Италии передали музею автоколлекцию мужчины, не заплатившего налоги на €4,5 млн

Финансовая гвардия Италии передала музею автомобилей в Турине конфискованную коллекцию машин гражданина, не заплатившего налоги на €4,5 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что музей получил 17 автомобилей жителя Генуи, который занимался куплей-продажей спорткаров и старинных моделей.

Так, с 2013 по 2018 год через руки мужчины прошли 25 автомобилей марок Maserati, Lamborghini, Bentley, Porsche и 8 Ferrari.

За пять лет мужчина накопил доли по налогам на €4,5 млн. Из-за этого он переписал свое имущество на родственников своей девушки и своих знакомых, что позволило ему получить номерные знаки княжества Монако, где проживали его сообщники.

Расследование в отношении коллекционера началось в мае 2018 года после проверки его налоговой истории. Выяснилось, что он записал автомобили на восемь подставных лиц. Машины он готовился продать на фестивалях в Монте-Карло и Великобритании. Прокуратура Генуи предотвратила сделку, конфисковав автомобили, которые попали в туринский музей. Среди них — Lamborghini Murcielago, Corvette и три Ferrari.

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