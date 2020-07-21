Захватчик автобуса в Луцке отпустил заложников

Захвативший автобус в украинском Луцке Максим Кривош отпустил заложников, пишет РИА «Новости».

Сообщается, что силовики начали штурм.

До этого президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование Кривоша и записал видеообращение, где порекомендовал всем посмотреть фильм «Земляне» 2005 года.

Ранее вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров рейсового автобуса и угрожал взрывом — преступник сообщил, что у него есть гранаты и другое оружие. Центр города перекрыт, на месте работают отряды спецназначения — специалисты ведут переговоры с захватчиком.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий в Луцке.

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