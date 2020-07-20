На Чукотке продлили ограничения из-за коронавируса

На Чукотке продлили до 3 августа ряд ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.

Так, в регионе по-прежнему будут закрыты ночные клубы, развлекательные центры, будет действовать ограничение на проведения массовых мероприятий в помещениях (на каждого человека должно быть не менее 4 кв/м площади. Также продолжает действовать перчаточно-масочный режим.

В аэропортах Анадыря, Певека и Билибино продолжается тестирование граждан.

До 3 августа действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

По последним данным, на Чукотке выявлено 148 случаев коронавируса, 142 человека выздоровели, двое скончались.

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