На Чукотке продлили ограничения из-за коронавируса
На Чукотке продлили до 3 августа ряд ограничительных мер, введенных из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный оперштаб.
Так, в регионе по-прежнему будут закрыты ночные клубы, развлекательные центры, будет действовать ограничение на проведения массовых мероприятий в помещениях (на каждого человека должно быть не менее 4 кв/м площади. Также продолжает действовать перчаточно-масочный режим.
В аэропортах Анадыря, Певека и Билибино продолжается тестирование граждан.
До 3 августа действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.
По последним данным, на Чукотке выявлено 148 случаев коронавируса, 142 человека выздоровели, двое скончались.
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