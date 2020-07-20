Задержанного после пожара собора в Нанте отпустила полиция

Правоохранительные органы отпустили 39-летнего мужчину, который был задержан по делу о пожаре в соборе святых Петра и Павла в городе Нант, Франция. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Такое решение было принято сотрудниками полиции после проведенного допроса.

Прокурор Нанта Пьер Сенес уточнил изданию Presse Ocean, что задержанный мигрант был отпущен «без дальнейшего судебного преследования».

Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одной из крупнейших готических церквей во Франции. По высоте он на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери в Париже. Последний пожар в соборе произошел в 1972 году, причиной стал забытый рабочим паяльник. К сентябрю 2008 года после реставрационных работ был восстановлен средневековый облик западного фасада.

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