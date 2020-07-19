Еще 15 человек скончались от COVID-19 в Москве
Жертвами коронавируса в Москве за сутки стали еще 15 человек, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«В Москве скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — заявили в оперштабе.
Всего в столице с начала пандемии от COVID-19 скончались 4 314 человек. Общее число заразившихся, по последним данным, достигло 233 545.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 14 млн, умерли больше 600 тыс. человек.
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