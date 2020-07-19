Площадь лесных пожаров на Югре превышает 14 тыс. гектаров

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) огонь охватил более 14 тысяч гектаров леса. Об этом сообщается на сайте регионального правительства со ссылкой на департамент недропользования.

Отмечается, что за минувшие сутки было зафиксировано 12 лесных пожаров площадью свыше 3 тысяч гектаров.

«Действует 21 лесной пожар на территории Кондинского, Нефтеюганского, Няксимвольского, Октябрьского, Самаровского, Советского и Урайского лесничеств площадью 14254,60 гектаров», - говорится в сообщении.

Девять лесных пожаров площадью почти 7 тысяч гектаров были локализованы.

Основными причинами пожара являются грозовые разряды и нарушение гражданами правил пожарной безопасности в лесах.

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