В элитном московском отеле нашли тело блогера Анны Амбарцумян
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В элитном московском отеле «Петр Первый» обнаружили тело популярного Instagram-блогера Анны Амбарцумян. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Амбарцумян, известная под ником Королева, участвовала в различных телешоу и позиционировала себя как психотерапевт-экстрасенс. На ее страницу в Instagram подписаны свыше 360 тысяч человек.
Тело блогера нашли в одном из номеров гостиницы, оно было обнаружено спустя пять часов после ее смерти. Рядом с девушкой также лежали таблетки.
Труп доставили в морг. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
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