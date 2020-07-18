В элитном московском отеле нашли тело блогера Анны Амбарцумян

В элитном московском отеле «Петр Первый» обнаружили тело популярного Instagram-блогера Анны Амбарцумян. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Амбарцумян, известная под ником Королева, участвовала в различных телешоу и позиционировала себя как психотерапевт-экстрасенс. На ее страницу в Instagram подписаны свыше 360 тысяч человек.

Тело блогера нашли в одном из номеров гостиницы, оно было обнаружено спустя пять часов после ее смерти. Рядом с девушкой также лежали таблетки.

Труп доставили в морг. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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