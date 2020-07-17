Собянин сообщил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в российской столице создан коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции у порядка 60% населения, передает РИА «Новости».

По его словам, такая же ситуация обстоит в Нью-Йорке.

«При этом у них [жителей Нью-Йорка] процесс прошел за месяц, и здравоохранение не справилось с нагрузкой, а мы сгладили пик, растянули процесс на три месяца», — рассказал мэр.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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